Günzburg

B16-Unfall durch Feuerwehrmann: Diese Sonderrechte gelten auf dem Einsatzweg

Plus Ein Mitglied der Feuerwehr hat auf dem Weg zum Einsatz einen Unfall gebaut. Warum "Blaulichtfahren" etwas Kompliziertes ist, erklärt der Günzburger Stadtbrandmeister.

Von Sophia Huber

Dass in der Eile mal der Reifen am Bordstein schrammt oder jemand geblitzt wird auf dem Weg zum Einsatz, das komme vor. Doch an Unfälle mit der Beteiligung von Feuerwehrleuten, bei denen Personen verletzt wurden, daran kann sich Günzburgs Stadtbrandmeister Florian Propp in seinen rund 20 Jahren bei der Feuerwehr nicht erinnern. Doch genau das ist am Montagnachmittag passiert. Die Feuerwehren Günzburg, Deffingen und Denzingen sind zu einem Einsatz im Hauptgebäude eines Großunternehmens in Deffingen alarmiert worden. Ein Trafo geriet laut Polizei durch einen technischen Defekt in Brand, verletzt wurde allerdings niemand in der Firma.

Den Arm gebrochen hat sich jedoch ein 35-jähriger Feuerwehrmann auf dem Weg zum Einsatz. Mit seinem privaten Auto fuhr er nach der Alarmierung zum Feuerwehrgerätehaus. Auf der B16 Höhe Riedstraße soll er jedoch den Pkw einer Frau, die Vorfahrt hatte, übersehen haben. Wie die Verkehrspolizei Günzburg berichtete, brach sich der 35-jährige Feuerwehrangehörige beim Zusammenstoß den Arm, die beiden 19- und 16-jährigen Frauen erlitten leichte Verletzungen.

