Günzburg

vor 3 Min.

Die Puls GmbH ist insolvent: Was wird aus Disco und Bar in Günzburg?

Die Partygäste kommen auch oft aus den umliegenden Landkreisen am Wochenende in die Disco auf dem Autohof-Gelände in Günzburg.

Plus Ein Insolvenzverwalter kümmert sich um die Finanzen der Puls-Disco und der dazugehörigen Bar in Günzburg. Beide Mietverhältnisse wurden fristlos gekündigt.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Es steht finanziell schlecht um die Puls Gastronomie und Event GmbH, genauer gesagt um die Disco am Autohof in Günzburg und die Cocktailbar Bali, die sich auf dem gleichen Areal in der Wilhelm-Maybach-Straße befindet. Das Amtsgericht Neu-Ulm hat bekannt gegeben, dass die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet wurde. Für die Disco und die Bar könnte das im schlimmsten Fall die Schließung bedeuten. Wie kam es dazu?

Patrick Wahren ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und geschäftsführender Gesellschafter bei Schneider Geiwitz & Partner in Neu-Ulm. Er wurde vom Gericht zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt und beauftragt, die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Puls GmbH zu überprüfen. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt er, dass er nun feststellen müsse, ob der Betrieb zahlungsunfähig und/oder überschuldet ist und ob überhaupt "eine freie Masse" vorhanden ist, um die Kosten des Insolvenzverfahrens zu decken. Dazu fand eine erste Besprechung mit der Puls-Geschäftsführung vor Ort statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen