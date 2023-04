Günzburg, Gundremmingen

vor 33 Min.

Borchers will nicht länger Chef der Jäger im nördlichen Landkreis sein

Plus Manfred Borchers, der Vorsitzende der Jäger im Altlandkreis Günzburg führt sein Lebensalter als Grund für den Rückzug an. Wer findet sich für die Nachfolge?

Von Till Hofmann

Die Zeichen stehen auf Rückzug: Manfred Borchers, seit zwölf Jahren Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Günzburg, wird sich als Chef des für das Gebiet des Altlandkreises Günzburg zuständigen Jägervereins nicht für eine weitere Amtszeit wählen lassen. Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen ist am Samstag in Gundremmingen. Zwar ist er zuversichtlich, einen Nachfolger präsentieren zu können. Aber: Ganz sicher ist das nicht. Borchers scheidet nicht im Groll und möchte weiter, wie er gegenüber unserer Redaktion ankündigt, mit Rat und Tat zur Seite stehen. "Doch es muss einem 75-Jährigen auch der Weg nach draußen erlaubt sein."

Mit 29 Jahren erwarb der frühere Offizier der Luftwaffe den Jagdschein. Die Begeisterung für das Jagdwesen war schon lange zuvor da, erinnert sich Borchers. Im Alter von fünf Jahren bedrängte der kleine Manfred seinen Vater so sehr, ihn zur Entenjagd mitzunehmen, dass dieser keinen anderen Weg mehr sah. In einem Dorf im Nordharz in Sichtweite des Brockens wohnte die Familie, zur DDR-Grenze war es nicht weit. Vermutlich konnte Borchers gar nicht anders, denn auch der Vater und der Großvater waren Jäger mit Leib und Seele. "Die ganze Familie war darauf ausgerichtet."

