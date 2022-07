Gute Leistungen der Absolventen an der Maria-Ward-Realschule Günzburg

50 Schülerinnen und drei Schüler haben den Abschluss an der Maria-Ward-Realschule in Günzburg geschafft.

Am Freitag waren 50 Schülerinnen und drei Schüler zum letzten Mal an der kirchlichen Maria-Ward-Realschule in Günzburg. Sie haben ihre Entlass-Zeugnisse mit Abschluss bekommen. Konrektor Andreas Pielmeier ist mit den Leistungen seiner Schützlinge sehr zufrieden. "Die jungen Erwachsenen haben sich trotz den Corona-Einschränkungen in den vergangenen beiden Jahren gut auf ihre Abschlussprüfungen vorbereitet und mit respektablen Leistungen abgeschlossen." Nun geht es in einen neuen Lebensabschnitt. Alles Gute dafür.

Besondere Leistungen an der Maria-Ward-Realschule Günzburg

Die drei besten Absolventinnen des Jahrgangs

(alle wurden mit Geldpreisen geehrt) Isabel Geisenberger, 1,09 Mia Stella Gey, 1,25 Carina Maria Bosch, 1,42

Für ihr besonderes Engagement im Rahmen der Klassen- und Schulgemeinschaft und für ihre besondere soziale Kompetenz werden ebenfalls mit einem Geldpreis ausgezeichnet: Carina Bosch Pauline Saiko Sofie Müller

Für besonders herausragende Leistungen bei den schriftlichen Abschlussprüfungen werden mit einem Geldpreis ausgezeichnet: Im Fach Kunst: Mia Gey Im Fach Französisch: Laura Hussenether Im Fach Englisch: Leon Vugrek Im Fach Mathematik: Leslie Gußmack Im Fach Deutsch: Isabel Geisenberger Alle Geldpreise wurden vom Kooperationspartner VR-Bank Donau-Mindel bereitgestellt.



Diese Schülerinnen und Schüler haben den Realschul-Abschluss

Laura-Celine Alsleben ( Jettingen-Scheppach), Gizem Aslan ( Offingen), Aurora Bajrami (Günzburg), Ayse Bayazit (Straß), Antonia Beyer ( Bubesheim), Carina Bosch (Leibi), Cäcilia Brenner (Kemnat), Corinna Csato (Günzburg), Nadine Dobberstein (Nersingen-Straß), Vanessa Doraci ( Leipheim), Timothy Dunkel (Günzburg), Sofie Egger (Jettingen-Scheppach), Natalie Fleischer (Leipheim), Isabel Geisenberger ( Burgau), Mia Gey (Günzburg-Reisensburg), Juliene Geyer (Bächingen a. d. Brenz), Jennifer Grauer (Riedheim), Leslie Gußmack (Bubesheim), Alissa Henzel (Leipheim), Laura Hussenether (Denzingen), Miray Karagün (Offingen), Ela Keküc (Leipheim), Elif Korkmaz (Günzburg), Pia Löchle (Nornheim), Vivian Martinow (Hetschwang), Sumeja Mehmedi (Günzburg), Lisa Mendle (Günzburg), Tuana Metingider (Leipheim), Mihaela Mihaylova (Leipheim), Veronika Miller (Günzburg), Magdalena Müller (Rettenbach), Simon Müller (Offingen), Sofie Müller (Günzburg), Beyza Önsesveren (Günzburg), Cristina Reicherd (Günzburg), Viktoria Rieger (Günzburg), Sara-Maria Roth (Bubesheim), Pauline Saiko (Günzburg), Angelina Schneider (Günzburg), Sara Selaci (Günzburg), Ayca Sivri (Wasserburg), Nicole Stegherr (Jettingen-Scheppach), Vanessa Stehle (Straß), Laura Styb (Günzburg), Altan Tek (Günzburg), Neele Thüne (Eichenhofen), Leon Vugrek (Waldstetten) und Laura Weiß (Reisensburg). (AZ)