Im Kreis Günzburg soll "Künstliche Intelligenz" den Weg in die Unternehmen finden

Bundestagsabgeordneter Alexander Engelhard (CSU) informierte sich am TTZ Günzburg über Projekte im Bereich „Künstliche Intelligenz“ . Welche Rolle Autoreifen dabei spielen.

Das Technologie-Transfer-Zentrum Günzburg (TTZ) bearbeitet gemeinsam mit Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich Data Analytics und Künstliche Intelligenz. Alexander Engelhard, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Neu-Ulm/Günzburg, informierte sich über die Forschungseinrichtung und seine Projekte. "Das TTZ kann Unternehmen bei der Identifizierung von Anwendungsfällen, bei der Datenaufbereitung und bei der Modellentwicklung von KI unterstützen“, erläuterte Professor Elmar Steurer, Vizepräsident für Forschung und Transfer an der Hochschule Neu-Ulm.

Konkretisiert wurde der Transferauftrag an einem konkreten Anwendungsfall des Günzburger Reifenrunderneuerers Rigdon. "Die Vorbereitung der Reifenkarkasse für die Runderneuerung erfolgt momentan in reiner Handarbeit. Gemeinsam mit dem TTZ möchten wir eine Maschine so aufrüsten, das diese Schadstellen eigenständig erkennt und ausbessern kann. Das Modell soll auf dem Erfahrungswissen der Mitarbeiter aufbauen und sich selbständig verbessern“, erläuterte Günter Ihle, Geschäftsführer der Rigdon GmbH. "Künstliche Intelligenz ist eine, wenn nicht die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts."

Künstliche Intelligenz soll die Wettbewerbsfähigkeit steigern

"Anwendungsfälle gibt es in allen Unternehmensbereichen von der Produktion, über Marketing und Vertrieb bis zum Wissensmanagement“, führte Prof. Dr. Philipp Brune, Wissenschaftlicher Leiter des TTZ aus. Für das Vorhaben mit der Firma Rigdon wurde eine Förderung bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt beantragt. Ziel ist die Steigerung der Automatisierung, die Entlastung der Mitarbeiter von staubintensiven und körperlich anstrengenden Tätigkeiten, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von runderneuerten LKW-Reifen und die Einsparung von Rohstoffen, Energie und CO 2 . "Mit dem TTZ haben die Unternehmen aus den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm einen kompetenten Ansprechpartner für alle Fragen der Künstlichen Intelligenz. Forschung und Entwicklung leisten einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung und damit zum Wohlstand unserer Gesellschaft“, bewertete Engelhard seine Eindrücke am TTZ. Bei einer Betriebsbesichtigung konnte sich der Bundestagsabgeordnete zudem einen Eindruck des komplexen Prozesses der Reifenrunderneuerung verschaffen.

Interessierte Unternehmen können zum Thema KI auf der TTZ-Website oder per Mail an die Adresse info-ttz@hnu.de Kontakt zu den Expertinnen und Experten aufnehmen. (AZ)