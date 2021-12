Günzburg, Krumbach

18:01 Uhr

2G im Handel: Das Aus für das Weihnachtsgeschäft im Landkreis Günzburg?

Plus Ab Montag gilt die 2G-Regelung für den Einzelhandel, Händler im Kreis Günzburg bangen um ihr Weihnachtsgeschäft. Der Frust steigt, die Kundschaft wird weniger.

Von Sophia Huber

Manch einer oder eine mag da vielleicht eine andere Meinung haben: Aber nach dem Beschluss des bayerischen Kabinetts am Freitag gehören Unterwäsche oder Goldschmuck nicht zu den Produkten des täglichen Bedarfs. Nach den neuen bayerischen Regeln gilt in Geschäften, die keine solchen Waren anbieten, ab kommender Woche die 2G-Regelung. Das heißt: Socken als Weihnachtsgeschenk dürfen nur geimpfte oder genesene Personen im Laden einkaufen. Auch so will die Regierung den Anstieg der Corona-Zahlen in Bayern eindämmen. Doch für den Einzelhandel heißt das: erneut große Einbrüche im Weihnachtsgeschäft. Händlerinnen und Händler in der Region haben ein Déjà-vu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen