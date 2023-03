Günzburg

vor 28 Min.

Mit Joghurt beladener Lastwagen brennt auf der B16 in Günzburg

Artikel anhören Shape

Ein 40 Tonnen-Lkw voll beladen mit Joghurt fängt am Dienstagmorgen auf der B16 in Günzburg an zu brennen. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Ein in Vollbrand stehender Sattelauflieger beschäftigt auf der B16 Höhe Prinz-Eugen-Park die Einsatzkräfte der Feuerwehr Günzburg seit den frühen Morgenstunden des Dienstags. Gegen vier Uhr habe der Fahrer des mit Joghurt voll beladenen Lastwagens den Brand an seinem Anhänger bemerkt. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr Günzburg. Der Fahrer konnte den Lkw noch rechtzeitig in einer Haltebucht abstellen und sich sowie seine Sattelzugmaschine in Sicherheit bringen. Bei Alarmierung der Feuerwehr hörte man dann bereits das Platzen der Reifen – auch in der Innenstadt. Die Anfahrt der Einsatzkräfte erfolgte auf Sicht, wie sie berichten. Bergungsarbeiten auf der B16 in Günzburg laufen noch Die eintreffenden Kräfte löschten den Anhänger zügig unter Einsatz von umluftunabhängigem Atemschutz ab. Die Wasserversorgung für den umfangreichen Löscheinsatz mit Wasser-Schaum-Gemisch wurde über einen Pendelverkehr mit weiteren Löschfahrzeugen gewährleistet. Gegen 4 Uhr am Dienstag fing der Anhänger an zu brennen. Foto: Feuerwehr Günzburg Aktuell läuft noch die Bergung des Fahrzeuges. Dieses muss laut Florian Propp, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Günzburg, zusammen mit dem Abschleppunternehmen komplett entladen und letzte Glutnester abgelöscht werden: "Die Bergung gestaltet sich doch etwas komplizierter." Der Joghurt an sich sei nicht das Problem, "schwieriger ist es, die vielen brennenden Kunststoffbecher zu löschen", so Propp. Die Bundesstraße ist für die Dauer des Einsatzes und die Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt. In etwa zwei Stunden sollte der Einsatz laut Feuerwehr beendet sein. (AZ)

Themen folgen