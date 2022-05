Wie heimische Betriebe auf ukrainische Arbeitskräfte zugehen

Das Günzburger Landratsamt, die Wirtschaftsförderung und die Arbeitsagentur haben einen Bewerbertag für Geflüchtete aus der Ukraine veranstaltet.

Die Arbeitgeber im Landkreis Günzburg zeigen reges Interesse an der Beschäftigung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. „Schon bald nach Bekanntwerden der formellen Zugangswege zum Arbeitsmarkt kamen die ersten Anfragen auf uns zu. Zumal viele Betriebe auch bisher immer schon händeringend nach Personal gesucht haben“, berichtet Marco Iaconisi, Teamleiter des Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit in Günzburg.

Werner Möritz, operativer Geschäftsführer der Arbeitsagentur, führt weiter aus: „Inzwischen sind viele Ukrainer im Landkreis Günzburg angekommen und wir stehen seither in engem Austausch mit unseren Netzwerkpartnern, insbesondere mit dem Landkreis und auch dem Landrat.“ Schutz und Sicherheit für diese Menschen hätten Priorität, zugleich habe sich aber schnell auch die Frage nach einer Erwerbstätigkeit gestellt. Landrat Hans Reichhart sagt dazu: „Wir wollen gemeinsam und unbürokratisch helfen. Schnell war uns klar: geflüchtete Menschen und interessierte Arbeitgeber an einem Bewerbertag zusammenzubringen, ist der richtige Ansatz.“

Landratsamt Günzburg hat den Bustransport organisiert

Vor Kurzem wurden in Zusammenarbeit von Landratsamt Günzburg, Wirtschaftsförderung Günzburg und der Agentur für Arbeit Günzburg interessierte Betriebe eingeladen. Der Leiter der Günzburger Berufsschule, Martin Neumann, stellte die Mehrzweckhalle der Schule zur Verfügung. Vom Landratsamt wurde der Bustransport von den Unterkünften zum Veranstaltungsort und vom „Freiwilligenzentrum Stellwerk“ die Dolmetscher aus dem Helferkreis organisiert.

Nachmittags war es dann so weit: Zwölf Betriebe hatten ihre Stände in der Halle aufgebaut. Dabei waren: Alb Zeitarbeit, Deutsche Post, Jobs2do, Landgasthof Linde, Legoland Deutschland, Persona Service, PG Personalservice und Zeitkraft aus Günzburg, das Dominikus-Ringeisen-Werk sowie das Bayerische Rote Kreuz (Krumbach) und Euro Personal aus Burgau. Viele Arbeitgeber hatten ihre eigenen Dolmetscher mitgebracht, um die Gespräche in Ukrainisch oder Russisch zu übersetzen.

Fünf Arbeitsverträge sind an Ort und Stelle unterschrieben worden

Angelika Walter, Teamleiterin der Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit Günzburg freute sich: „Der Bewerbertag war ein voller Erfolg. Wir hatten mit 50 bis 70 Besuchern gerechnet – gekommen sind letztendlich 121. Es waren viele Frauen mit und ohne Kinder, aber auch einige junge Männer da. Die Stände waren alle über die gesamte Veranstaltung hin gut frequentiert. Für jeden Arbeitgeber waren interessante, potenzielle Arbeitskräfte dabei. Fünf Arbeitsverträge wurden gleich unterschrieben, es wurden sieben Einladungen für eine Probearbeit ausgesprochen und rund 50 weitere Geflüchtete bekamen Termine zu Vorstellungsgesprächen.“ (AZ)