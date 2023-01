Betrunkene Autofahrer prallen im Kreisverkehr gegen eine Laterne

Obwohl sie erheblich angetrunken sind, stellen sich zwei Männer nach einem Unfall in Gundremmingen dumm. Wer hat das Auto gefahren?

Am frühen Dienstagmorgen, um 0.30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Burgau ein Verkehrsunfall in Gundremmingen mitgeteilt. Beim Eintreffen der Streife waren zwei Personen am Fahrzeug, wobei beide den jeweils anderen beschuldigten, gefahren zu sein. Die Männer im Alter von 39 und 40 Jahren waren erheblich betrunken, bei beiden wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Fahrereigenschaft wird durch ein Gutachten festgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Um den richtigen Fahrer zu ermitteln, bittet die Polizeiinspektion Burgau um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)