Erst kollidieren bei Haldenwang zwei Lkw, dann zwei Autos

Hier war die Straße für zwei Autos zu schmal, dort führte Unaufmerksamkeit zum Zusammenstoß: In der Nähe von Haldenwang haben sich zwei Unfälle ereignet.

Das hätte auch anders ausgehen können: Noch glimpflich verlief am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall, zu dem es zwischen zwei Sattelzügen kam. Ein Lastwagenfahrer verletzte sich dabei nur leicht. Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilte, war ein 47-Jähriger mit seinem Sattelzug zwischen Haldenwang und Mindelaltheim unterwegs. Auf Höhe Konzenberg kam es zu einer Berührung der Außenspiegel mit einem anderen entgegenkommenden Lkw, der von einem 54-Jährigen gesteuert wurde. Durch umherfliegende Splitter wurde der 54-Jährige, der seine Seitenscheibe geöffnet hatte, leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Verkehrsunfall verursacht Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro

Einen weiteren Verkehrsunfall mussten die Beamten der Burgauer Polizei am Dienstagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Röfingen und Haldenwang aufnehmen. Laut Polizeiangaben missachtete eine 36-Jährige mit ihrem Fahrzeug an der Einmündung zur Kreisstraße die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs, das von einem 51-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. (AZ)