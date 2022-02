Hofmeister-Debüt beim VfL Günzburg endet mit einem Nackenschlag

Im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel kassiert der Handball-Drittligist VfL Günzburg eine schmerzhafte Niederlage. Aber es gibt immerhin eine gute Nachricht.

So kann Abstiegskampf auf Dauer nicht funktionieren: Zum zweiten Mal in Folge haben die Drittliga-Handballer des VfL Günzburg bei einem direkten Konkurrenten verloren. Im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel von Gábor Czakó zu Stephan Hofmeister verpuffte die Wirkung des viel beschworenen „neuen Besens“ zumindest dem Resultat nach; die Ausgangsposition für die saisonanschließende Play-Down-Runde hat sich einmal mehr verschlechtert.

Jubel bei der TSG Söflingen

Jubel dagegen beim Kontrahenten: Die gastgebende TSG Söflingen verbesserte durch ihren 28:25 (12:11)-Heimsieg in der Kuhberghalle in Ulm ihre Chance auf den Klassenerhalt. Insbesondere für den Fall, dass sie später mit dem VfL Günzburg in einer Gruppe spielen darf. Hier hat sich Söflingen im direkten Vergleich 3:1 Punkte erkämpft.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg 21:27 (6:11)

TV Plochingen – VfL Günzburg 27:31 (10:16)

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim 28:35 (16:23)

VfL Günzburg – VfL Pfullingen 30:36 (15:17)

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg 32:27 (14:15)

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II 23:40 (8:19)

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang 31:36 (17:19)

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg 28:25 (16:9)

TSG Söflingen – VfL Günzburg 28:25 (12:11)

VfL Günzburg – HSG Konstanz Samstag, 12. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg Samstag, 19. Februar 2022, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TV Willstädt Samstag, 26. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Zahlreiche Günzburger Fans waren dabei und hofften wie die VfL-Abteilungsleitung, dass der kurzfristige Trainerwechsel ausreichende Impulse setzt, um gegen einen Gegner auf Augenhöhe neue innere Kräfte freizusetzen. Das ist mit der Niederlage gescheitert. Stephan Hofmeisters rhetorische Fähigkeiten und seine Stellung als VfL-Denkmal haben nicht gereicht. Er ist nun als Trainer gefordert, sportliche Dinge so zu verändern, dass nach 60 Minuten endlich einmal wieder zwei Punkte herausspringen. Ein aufgeräumter Stephan Hofmeister erklärte hierzu nach der Partie mit optimistischer Miene, es komme schon mal vor, dass ein kurzfristig geplantes Feuerwerk nicht zündet.

Zu Spielbeginn merkte man den Bayern an, dass sie grundsätzlich bereit waren, Berge zu versetzen. Die Deckung gab wirklich alles und dahinter stand mit Patrick Bieber ein sicherer Rückhalt.

Andre Alves erzielt das erste Tor

Das 0:1 erzielte Andre Alves, einer der neuen Günzburger Publikumslieblinge, per Siebenmeter. Dennis Hartmann, ein freundlicher, aber rein handballerisch sehr unangenehmer Beidhänder, der im Anschluss nicht nur wegen seiner acht Treffer zum „player of the match“ erkoren wurde, erzielte den Ausgleich.

Dank großen Einsatzes hatten die Weinroten zunächst leichte Vorteile. Der Spielbericht dokumentiert dies durch ein 5:7 (Jakob Hermann) und ein 6:8 (Matevz Kunst).

Sah einige Defizite aufseiten seiner Günzburger Mannschaft: Stephan Hofmeister. Foto: Ernst Mayer

In dieser Phase erhielt das Hirn der VfL-Abwehr, Daniel Jäger, eine Zeitstrafe. Dieses Überzahlspiel nutzten die Gastgeber, um die Begegnung zu kippen. 10:8 leuchtete es auf der Anzeigentafel.

Keiner wusste zu diesem Zeitpunkt, dass die ebenfalls mit höchsten Einsatz kämpfenden Württemberger die Führung nicht mehr hergeben sollten. Die Seiten gewechselt wurden nach einem Tor des Günzburgers Manuel Riemschneider noch absolut ergebnisoffen.

Abwehr des VfL Günzburg wird nachlässiger

Im zweiten Durchgang wurde die VfL-Abwehr nachlässiger. Besonders auf den Halbpositionen kam der spielwitzigere TSG-Rückraum um Lukas Bär, Jannis Brinz und Dennis Hartmann immer wieder zu systemisch ungeplanten Treffern. Der VfL hatte im Angriff seine stärksten Szenen dann, wenn der sehr clevere David Pfetsch auf die Reise geschickt werden konnte. Ansonsten bestimmte die TSG-Defensive das Spielgeschehen.

Nur Stephan Jahn agiert entschlossen

Auch wenn im Handball vier Tore Rückstand nur eine Momentaufnahme sind, war in diesem Stellungskampf zweier Mannschaften, die unbedingt gewinnen wollten und auf dem Zahnfleisch daher kamen, der 24:20-Treffer von Sebastian Klein (53.) schon eine arge Hypothek. Zu einfallslos und ohne Spielfluss agierten die VfL-Angreifer. Nur Stephan Jahn, der mittlerweile wirklich auf allen Positionen gebraucht wird, entschied weiter entschlossen und wurde auch deswegen mit sechs Treffern bester Torschütze seiner Farben. Die Entscheidung war erreicht, als Routinier Philipp Eberhardt das umjubelte 27:22 erzielte (58.). Da half den Gästen auch keine offene Manndeckung weiter.

Bester Mann beim VfL Günzburg war im Verlauf einer turbulenten Woche Trainer Sandro Jooß, der sehr aufwendig die Kontinuität in der taktischen Vorbereitung auf den Gegner garantierte und umsichtig auswechselte. Mannschaft, Abteilungsleitung und Stephan Hofmeister fiel dann auch ein Stein vom Herzen, als er nach dem Spiel zusagte, dass er auch weiterhin an Bord bleibt. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch, Langhans; Pfetsch (4), Kunst (4/1), M. Jahn, S. Jahn (6), Hermann (3), Jensen, A. Jahn (1/1), Jäger (2), Alves (3/1), Riemschneider (2)