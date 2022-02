Handball

Handball-Drittligist VfL Günzburg trennt sich von Trainer Gábor Czakó

Emotional, gestenreich und wortgewaltig: Gábor Czakó (hier mit Stephan Jahn) sprach stets unverzüglich an, was ihm gefiel und was nicht.

Plus Spartenchef Torsten Zofka erklärt, warum der VfL Günzburg seinen Trainer beurlaubt. Ein alter Bekannter soll die Handballer nun zum Klassenerhalt in der 3. Liga führen.

Von Jan Kubica

Die Entscheidung fiel mitten in der Nacht und nach stundenlangen vereinsinternen Beratungen: Handball-Drittligist VfL Günzburg hat seinen Trainer Gábor Czakó mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt. Für das in Sachen Klassenerhalt enorm wichtige Spiel bei der TSG Söflingen (5. Februar, Anwurf ist um 18 Uhr) und für den weiteren Verlauf der Saison 2021/22 springt dessen unmittelbarer Vorgänger Stephan Hofmeister interimsweise ein. Der könnte in dieser Rolle auch ein Fixpunkt der Handball-Zukunft im VfL werden, bestätigt Spartenchef Torsten Zofka auf Anfrage unserer Redaktion.

