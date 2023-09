Walter Zachwey: Zusammenarbeit in der SG Kötz "fühlt sich gut an"

Plus Viele Dinge haben Walter Zachwey bewogen, den Trainer-Job bei der SG Kötz zu übernehmen. Der Start macht Mut. Trotzdem will er nicht vom Aufstieg sprechen.

Mit drei Siegen und zwei Unentschieden ist die in der Sommerpause 2023 aus der SpVgg Kleinkötz und dem VfL Großkötz gebildete SG Kötz in die Saison der Kreisklasse West 1 gestartet. Entspricht das Ihren Vorstellungen als Trainer, Herr Zachwey?

Walter Zachwey: Wenn man nach fünf Spielen ungeschlagen ist, muss man doch zufrieden sein. Beim 1:0-Auftaktsieg gegen Wiesenbach II war es schon sehr eng, ebenso beim folgenden 1:1 gegen die SG Ettenbeuren/Kleinbeuren. Aber wir können getrost sagen: Die Konstellation passt.