Autofahrer schläft auf der A8 nahe Jettingen am Steuer ein

Wegen starker Übermüdung hat ein Autofahrer auf der A8 nahe Jettingen-Scheppach einen Unfall verursacht. Dabei entstand hoher Sachschaden.

Vermutlich Sekundenschlaf ist laut Autobahnpolizei die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Burgau und Zusmarshausen ereignet hat. Laut Polizei ist ein 64-Jähriger am Steuer seines Wagens kurz eingenickt, als er mit seinem Auto in Richtung München unterwegs war. Auf Höhe des Parkplatzes Scheppacher Flur kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto schrammte entlang der rechten Leitplanken, bis es zum Stillstand kam. Der 64-Jährige blieb unverletzt, sein Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand etwa 12.000 Euro Sachschaden. Der Fahrer bekommt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. (AZ)