Jettingen-Scheppach

vor 17 Min.

Nach Überschwemmung in Jettingen-Scheppach läuft die Hilfe an

Zwei Tage nach der Überschwemmung der Hammerschmied-Siedlung in Jettingen-Scheppach sind die Spuren noch immer sichtbar.

Plus Verzweiflung und Hoffnung liegen in Jettingen-Scheppach nahe beieinander. Nach der Überflutung ist für die Bewohner der Hammerschmied-Siedlung Hilfe in Aussicht.

Von Bernhard Weizenegger Artikel anhören Shape

Für die Bewohner der Hammerschmied-Siedlung in Jettingen-Scheppach gibt es nach der Überflutung ihrer Häuser am Tag der Deutschen Einheit erste Hoffnungsschimmer. Die Gemeinde plant einen Hilfsfonds einzurichten. Am Mittwochnachmittag berieten darüber Bürgermeister Christoph Böhm mit seinen beiden Stellvertretern und der Verwaltung. Auch der Landkreis hat bereits erste Maßnahmen ergriffen, um die Menschen bei ihren Aufräumarbeiten zu unterstützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen