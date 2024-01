Vorfahrt missachtet: Zwei leicht Verletzte bei Unfall in Jettingen-Scheppach

Eine 74-Jährige möchte am Donnerstagmorgen abbiegen und übersieht ein Auto. Durch den Zusammenstoß werden zwei Personen verletzt.

Bei Jettingen-Scheppach hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall ereignet, zwei Perssonen wurden dabei verletzt. Laut Polizei war die 74-jährige Autofahrerein mit ihrem 84-jährigen Beifahrer an diesem Morgen auf der Hauptstraße von Jettingen kommend in südliche Richtung unterwegs und wollte an der Einmündung in die Staatsstraße nach links in Richtung Burtenbach abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Autos, an dessen Steuer eine 57-jährige Frau saß. Es kam zum Zusammenstoß. Durch Aufprall der beiden Pkw wurden der Beifahrer der Unfallverursacherin und die 57-Jährige leicht verletzt. Durch den Unfall enststand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehren aus Jettingen und Burtenbach waren mit 19 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

