Betrunkener ohne Führerschein verursacht bei Konzenberg Unfall

Mit einem schnellen Fahrertausch wollte ein betrunkenener Autofahrer seine Straftaten verschleiern. Die Polizei sucht einen Radfahrer als Zeugen.

Die Polizei in Burgau ermittelt nach einem Verkehrsunfall mit Trunkenheit. Demnach war am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße von Konzenberg in Richtung Mindelaltheim unterwegs. Vor ihm fuhren zwei Fahrzeuge. Der 58-Jährige war gerade dabei, den vor ihm fahrenden Wagen zu überholen. Als er sich mit seinem Auto direkt neben dem Wagen befand, scherte dieser nach links aus, um das an erster Stelle fahrende Auto zu überholen. Beide beteiligten Fahrzeuge berührten sich, konnten aber auf Höhe Mehrenstetten kontrolliert angehalten werden.

Ein Fahrertausch sollte den Verursacher schützen

Zunächst gab eine 36-Jährige gegenüber den Polizeibeamten an, die verantwortliche Fahrerin des Unfall verursachenden Autos gewesen zu sein. Der geschädigte 58-Jährige hatte aber bemerkt, dass ein Fahrerwechsel stattgefunden hatte und tatsächlich ein 39-Jähriger der Fahrer des Autos gewesen war. Dieser hatte allerdings Alkohol getrunken, zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wird wegen mehreren Straftaten zur Anzeige gebracht. Die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Unmittelbar nach dem Unfall hatte ein Radfahrer angehalten, der den Unfall beobachten konnte. Dieser fuhr dann weiter, seine Personalien sind nicht bekannt. Er soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900 melden. (AZ)