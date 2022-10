Schwäbische Chorgemeinschaft wiederholt berührendes Konzert

Aufgrund des Erfolgs mit ihrer "musikalischen Umarmung" treten die Sängerinnen und Sänger im Oktober und November noch einmal in Krumbach und Leipheim auf.

Die Schwäbische Chorgemeinschaft plant unter dem Titel "Berührend - eine musikalische Umarmung" eine Wiederholung des Konzerts, das im Juni in der Stadtpfarrkirche Ichenhausen aufgeführt wurde. Aufgrund des großen Erfolgs und der begeisterten Publikumsreaktionen soll dieses bewegende Konzert nun an zwei weiteren Orten des Landkreises dem Publikum nähergebracht werden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Neue Konzerttermine sind in Krumbach, Kirche St. Michael, am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr, und in Leipheim, Kirche St. Veit, am Samstag, 5. November, um 19.30 Uhr.

Alle haben in den vergangenen Jahren sowohl einen Verlust von menschlicher Nähe als auch von Musikkultur erlebt. Menschliche und musikalische Berührungen sind für das Wohlbefinden jedoch sehr wichtig. Schnell entstand daher das Bedürfnis, diese entstandene Lücke mit der Konzertidee „Berührend“ zu füllen und die Menschen wieder zusammenzubringen. So will die Chorgemeinschaft das Publikum im wahrsten Sinn des Wortes musikalisch umarmen.

Sängerin Isabell Münsch verzaubert mit ihrer Stimme

Die zu hörende Musik, von Klassik zu Moderne, von Pop bis Weltmusik thematisiert dabei verschiedene Emotionen der Pandemie-Zeit: Momente der Einsamkeit, den Verlust geliebter Menschen, soziale Distanz, aber auch das Glück von Nähe, Liebe und Solidarität, das Wunder einer Umarmung sowie Musik als Rettungsanker dieser entbehrungsreichen Zeit. Auch die Fassungslosigkeit über den Krieg gegen die Ukraine fließt in das Programm mit ein. Mit einer musikalischen Friedensbitte möchte die Chorgemeinschaft dem Ausdruck verleihen. Der Gesang spendet dabei Trost und hilft, voller Hoffnung in die Zukunft zu blicken.

Exzellente Musiker begleiten den Abend: Die Sängerin Isabell Münsch verzaubert mit ihrer Stimme solistisch und im Zusammenspiel mit dem Chor, der Organist der Ulrichsbasilika Augsburg, Peter Bader, zeigt die große Bandbreite seines Könnens sowohl an der Orgel als auch als Begleiter am E-Piano und beweist, dass er auch im Jazz und Pop ein Meister seines Fachs ist. Daniel Böhm lässt seine Stimme als Sänger und Erzähler ertönen. (AZ)