Schulen, Schwimmhalle, Straßenbau: Kreis Günzburg investiert so viel wie noch nie

Bei den Haushaltsberatungen sind sich alle einig, dass Investitionen in Millionenhöhe notwendig sind. Warum AfD-Mann Gerd Mannes mit seiner Kritik alleine bleibt.

Das ist Rekord. Etwa 38 Millionen Euro will der Landkreis in diesem Jahr investieren – so viel wie noch nie. Zum Vergleich: 2021 beliefen sich die Investitionen auf „lediglich“ zehn Millionen. Um die zahlreichen Projekte finanzieren zu können, muss der Landkreis heuer allerdings zwölf Millionen Euro an Krediten aufnehmen, außerdem müssen zehn Millionen aus den Rücklagen genommen werden. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Gerd Mannes kritisierte dieses Verfahren, stand damit bei den Haushaltsberatungen im Kreisausschuss aber allein auf weiter Flur.

Etliche Millionen werden in diesem Jahr an den Schulen in Baumaßnahmen, die weitere Digitalisierung oder die Beschaffung von Lüftungsanlagen investiert. Hinzu kommen Ausgaben für Straßen und Radwege, für die beiden Kreiskliniken oder die Liegenschaften des Kreises. Mit zwei Millionen fördert der Landkreis den Neubau der Sporthalle und der Kleinschwimmhalle in Ichenhausen, nachträglich ins Investitionsprogramm aufgenommen wurde die Sanierung der Brücke an der Kreisstraße GZ19 bei Wattenweiler mit Kosten von etwa 700.000 Euro.

Landrat Hans Reichhart: Die Neuverschuldung des Landkreises ist verträglich

Das alles seien wichtige und sinnvolle Investitionen, waren sich die Sprecher der Kreistagsfraktionen einig. Einzig der AfD-Fraktionsvorsitzende Gerd Mannes bezweifelte, dass es geboten sei, in diesen Größenordnungen neue Schulden zu machen und zudem Geld aus den Rücklagen zu nehmen. Mannes habe „ein Problem“, erklärte Landrat Hans Reichhart. Er sitze noch nicht lange im Kreistag. Ansonsten wüsste der AfD-Mann, dass vor Jahren beschlossen wurde, nach dem Abbau früherer Schulden nach und nach Geld auf die hohe Kante zu legen, um zu gegebener Zeit kräftig investieren zu können. Der Landrat: „An diesem Zeitpunkt sind wir jetzt.“ Immerhin seien in den Rücklagen derzeit etwa 18 Millionen Euro, die Neuverschuldung sei verträglich.

Die Fraktionsvorsitzenden Robert Strobel (CSU), Gerd Olbrich (SPD), Josef Brandner ( Freie Wähler), Herbert Blaschke (FDP) und Stefan Baisch (Junge Union) waren sich einig, dass die heuer geplanten Investitionen nicht nur notwendig, sondern auch zukunftsweisend seien. Denn mit den Ausgaben würden bleibende Werte geschaffen, betonte Baisch. Dies erst recht in Zeiten niedriger Zinsen, wie Herbert Blaschke ergänzte. Kreisrat Hubert Fischer (Freie Wähler) erklärte, ihn ärgere, „dass Schulden in Schwaben immer als etwas ganz Schlechtes gesehen werden“. Wenn Kredite „nicht für den Konsum verfrühstückt“, sondern in die Wertschöpfung investiert würden, sei das sinnvoll.

Zwei Millionen Euro Zuschuss für den Neubau der Sporthalle in Ichenhausen

Sinnvoll schien den Mitgliedern des Kreisausschusses auch der Vorschlag der Kreisverwaltung, die zwei Millionen Euro Zuschuss für den Neubau der Sporthalle und der Kleinschwimmhalle in Ichenhausen bereits in diesem Jahr komplett auszugeben. Denn zum 1. Januar 2023 hat der Gesetzgeber neue Steuerregelungen angekündigt. Mutmaßlich würden dann auch Investitionszuschüsse steuerpflichtig – bei einem Satz von 19 Prozent „keine Kleinigkeit“, wie der Landrat erklärte.

Über den Zuschuss für die Stadt Ichenhausen hinaus wäre es deshalb vermutlich schlau, auch andere Zuschüsse unter dem Aspekt einer möglichen Besteuerung ins Auge zu fassen und „nach kreativen Lösungen“ zu suchen, so Hans Reichhart weiter. Letztlich stimmten die Mitglieder des Kreisausschusses dem Haushaltsposten Allgemeine Finanzwirtschaft und damit auch den geplanten Investitionen einhellig zu.