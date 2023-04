Landkreis Günzburg

21.04.2023

Mehr gehupt als geblitzt? So lief der Blitzmarathon in Günzburg

Die Polizei misst im Rahmen des Blitzmarathons am Freitag im Landkreis Günzburg an mehreren Stellen. Wie hier, in einem Bushäuschen an der Heidenheimer Straße in Richtung Günzburg.

Plus Es scheint, als hätte die Ankündigung des Blitzmarathons gewirkt. An einer Messstelle in einem Tempo-70-Bereich bleibt es (fast) ruhig. Was bringt die Aktion dann?

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Als der Beifahrer im blauen Auto mit dem Günzburger Kennzeichen den Beamten der Verkehrsüberwachung und den aufgestellten Blitzer sieht, zeigt er aus dem Fenster einen Daumen hoch. Andere Fahrer hupen – ob das als freundliches Hallo gilt, bleibt unklar. Natürlich freuen sich nicht alle darüber, dass am Freitagmittag hier an der Heidenheimer Straße in Fahrtrichtung Günzburg ein Messgerät steht. Tempo 70 gilt in diesem Bereich, doch auf der Straße zwischen Niederstotzingen und Günzburg fahren viele oft schneller als erlaubt. Es ist nur eine von vielen Stellen im Landkreis, an denen Raserinnen und Raser immer wieder auffallen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Insgesamt sind 26 Kontrollpunkte bekannt gegeben worden, wo am Freitag im Landkreis Günzburg die Geschwindigkeit gemessen wird. Im Zuge des bayernweiten Blitzmarathons sollen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sensibilisiert werden. Bei der Aktion steht die Prävention im Vordergrund. Der Messbeamte, der gegen 13 Uhr sein Blitzgerät an einer Bushaltestelle an der Heidenheimer Straße bei Günzburg aufgestellt hat, erklärt es ähnlich: "Geschwindigkeit ist einfach die Hauptunfallursache. Heute soll es nicht darum gehen, möglichst viele zu erwischen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen