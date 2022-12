Landkreis Günzburg

Netzwerk für jüdische Geschichte und Kultur gegründet

Über der Eingangstüre der ehemaligen Synagoge von Ichenhausen steht in hebräischer Schrift "Dies ist das Tor zum Herrn, Gerechte treten ein". Jetzt ist dort das "Netzwerk jüdische Geschichte und Kultur in Bayerisch-Schwaben" gegründet worden.

In der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen haben sich Akteure aus schwäbischen Orten mit jüdischer Geschichte getroffen, um den Verein „Netzwerk jüdische Geschichte und Kultur in Bayerisch-Schwaben“ zu gründen.

Ziel des Vereins ist es, die bisher eher lose Zusammenarbeit auf ein festes rechtliches Fundament zu stellen, um die Kooperation zu intensivieren und zu verstetigen. Mit der Vereinsgründung ist es möglich, Zuschussanträge zu stellen und Personal einzustellen, sodass zukünftige Projekte auf wissenschaftlicher Basis realisiert werden können. Wesentlicher Teil der schwäbischen Geschichte Juden sind ein wesentlicher Teil der Geschichte Schwabens. In den ehemals jüdischen Landgemeinden Ichenhausen, Fellheim und Binswangen stehen eindrucksvolle Synagogen, das Ortsbild von Altenstadt, Buttenwiesen und Fischach wird von jüdischen Wohnhäusern und Kultbauten geprägt, die jüdischen Friedhöfe in Ichenhausen, Harburg und Krumbach-Hürben sind steinerne Zeugnisse der jüdischen Kultur. Erinnern und gegen Antisemitismus kämpfen In vielen Orten haben sich Initiativen gebildet, um an das jüdische Erbe zu erinnern und einen Beitrag im Kampf gegen Antisemitismus zu leisten. „Nur gemeinsam sind wir stark“, lautet das Motto des Vorsitzenden Professor Klaus Wolf (Stiftung Synagoge Ichenhausen) und des Zweiten Vorsitzenden Anton Kapfer (Förderkreis Synagoge Binswangen), die bei der Gründungsversammlung gewählt wurden. Künftige Projekte könnten sein: wissenschaftliche Forschung über jüdische Schulen, digitale Vernetzung, jüdische Musikwochen, Reiseführer zu den jüdischen Stätten in Schwaben. (AZ)

