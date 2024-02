Sicherheitswacht: Polizei sucht Ehrenamtliche, die genau hinschauen

Die Mitglieder der Sicherheitswacht gehen seit mehr als 25 Jahren im Landkreis Günzburg auf Streife. Diese Aufgaben haben die Ehrenamtlichen.

Seit mehr als 25 Jahren gibt es Sicherheitswachten im Kreis Günzburg. Jetzt sucht die Polizei wieder Menschen, die als Ehrenamtliche auf Streife gehen wollen.

Die Angehörigen der Sicherheitswacht schauen in Günzburg, Leipheim und Ichenhausen, aber auch in Krumbach und Thannhausen nach dem Rechten und verständigen die Polizei, wenn sie verdächtige Wahrnehmungen machen und Vorkommnisse erleben. Sie sind sichtbarer und aufmerksamer Ansprechpartner für die Bevölkerung und stehen Hilfe suchenden Menschen sowohl für Auskünfte, als auch mit Rat und Tat zur Seite. Durch ihre Anwesenheit wirken sie möglichen Sicherheitsstörungen präventiv entgegen und beseitigen in Absprache mit ihrer Polizeidienststelle kleinere Gefahrensituationen eigenständig, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Das dürfen die Mitglieder der Sicherheitswacht im Kreis Günzburg

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben stehen der Sicherheitswacht die sogenannten „Jedermannsrechte“ zu, die durch weitere Befugnisse ergänzt werden. So dürfen sie etwa Personen anhalten, befragen und deren Personalien feststellen, wenn dies zur Gefahrenabwehr notwendig ist.

Damit sie in ihrer Funktion erkennbar sind, werden die Angehörigen der Sicherheitswacht mit Dienstbekleidung ausgestattet. Bei ihren Streifengängen stehen ihnen weitere Einsatzmittel wie Funkgeräte, Taschenlampen und auch Reizstoffsprühgeräte zur Verfügung. Zur Vorbereitung auf diese verantwortungsvolle Tätigkeit werden die Aspiranten umfassend beschult und nach Aufnahme in die Sicherheitswacht jährlich fortgebildet.

Bewerberinnen und Bewerber sollten mindestens 18, höchstens 62 Jahre alt sein (eine Verwendung kann bis zum 67. Lebensjahr erfolgen), über eine abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung verfügen, gerne mit Menschen umgehen, zuverlässig sein und gerne soziale Verantwortung übernehmen. Für die ehrenamtliche Tätigkeit wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von acht Euro pro Stunde gewährt. Interessenten können sich für Günzburg, Ichenhausen und Leipheim bei der Polizeiinspektion Günzburg melden, Telefon 08221/919-0. (AZ)