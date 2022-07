So steht es um die Sicherheit im Landkreis Günzburg

Beim Sicherheitsgespräch in Günzburg werden vor allem zwei Themen hervorgehoben. "Callcenter-Betrugsfälle" zum Beispiel treten immer häufiger auf.

Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden und den Sicherheitskräften ist noch enger geworden. Vor allem während der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise hat sich laut einer Mitteilung aus dem Landratsamt gezeigt, wie wichtig die gegenseitige Unterstützung zwischen dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit seinen Dienststellen, dem Landkreis und der Stadt Günzburg ist. Beim Sicherheitsgespräch in Günzburg lobte Polizeipräsidentin Claudia Strößner die gute behördenübergreifende Zusammenarbeit: „Davon haben wir alle profitiert.“

Weniger Straftaten in der Pandemie im Landkreis Günzburg

Mit Blick auf die aktuellen Zahlen zeigte sich: Die Corona-Pandemie hat sich auch 2021 stark auf die Zahl der Strafdelikte und Verkehrsunfälle ausgewirkt. „Insgesamt gab es im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West einen deutlichen Rückgang bei den Straftaten“, sagte die Polizeipräsidentin. Auch die ohnehin schon gute Aufklärungsquote habe sich nochmals leicht verbessert. Schon jetzt zeige sich aber, dass „das normale Leben wieder beginnt“. Strößner rechnet daher mit einem Anstieg der Zahlen.

Beim Polizeisicherheitsgespräch in Günzburg wurde auch das Problem der "Callcenter-Betrugsfälle" thematisiert. Foto: Angela Brenner/Landratsamt

Während des Sicherheitsgesprächs wies die Polizeipräsidentin auf die immer noch recht hohen Fallzahlen im Bereich der sogenannten „Callcenter-Betrugsfälle“ hin. Über Schockanrufe, Anrufe von falschen Polizeibeamten etc. schafften es Betrüger leider immer wieder, sich hohe Geldbeträge zu beschaffen. Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang vor einer neuen Betrugsmasche, in der die potenziellen Opfer Nachrichten per WhatsApp erhalten. Immer wieder würden Opfer auf diese Betrugsmasche hereinfallen und so zum Teil eine hohe Summe an Geld verlieren. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West setzt hier auf gezielte Aufklärungsarbeit und bat das Landratsamt und die Stadt Günzburg, die Bürgerinnen und Bürger immer wieder für dieses Thema zu sensibilisieren.

Unreflektierter Umgang mit Kinderfotos

Eine hohe Fallzahl gebe es auch im Bereich „Kinderpornografie“. Nach Angaben von Strößner haben sich die Fallzahlen hier innerhalb kurzer Zeit fast verdoppelt. „Es handelt sich hier in den meisten der Fälle um einen unreflektierten Umgang mit Fotos.“ Beispielsweise werden Fotos mit kinderpornografischem Inhalt in Nachrichtengruppen geteilt und gespeichert. „Hier ist uns Prävention auch sehr wichtig.“

Großes Lob gab es vom Landratsamt und der Stadt Günzburg für die professionelle Zusammenarbeit der Kommunen mit den drei zuständigen Polizeiinspektionen, dem Präsidium sowie den Kriminalpolizeiinspektionen Neu-Ulm und Memmingen. Wichtige Unterstützung hat das Landratsamt beispielsweise bei der erkennungsdienstlichen Erfassung von Geflüchteten aus der Ukraine erhalten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch