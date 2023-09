Tagung mit Diskussion: Was steckt hinter dem „Schwäbischen Barockwinkel“?

An zwei Tagen wird sich im Kloster Wettenhausen unter anderem mit der Frage beschäftigt, welche Rolle das barocke Erbe auch künftig im Tourismus spielen soll.

Ein Autobahnschild an der A8 zwischen Günzburg und Burgau weist die Vorbeifahrenden auf den „Schwäbischen Barockwinkel“ hin. Das darauf abgebildete Gebäude des ehemaligen Damenstifts in Edelstetten steht stellvertretend für die vielen hochrangigen Kirchen und Kunstdenkmäler der Barockzeit im Landkreis Günzburg. Auf engstem Raum findet sich in fast jedem Ort eine architektonisch qualitätvolle und kunsthistorisch interessante Kirche aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Der Slogan vom „Schwäbischen Barockwinkel“ entstand in den 1980er-Jahren, um den Tourismus im Landkreis anzukurbeln – in Anlehnung an den bekannten „Pfaffenwinkel“ im oberbayerischen Alpenvorland. Seither standen stets die barocken Bauwerke als sichtbare Zeugen der Vergangenheit im Mittelpunkt.

Eine wissenschaftliche Tagung am 14. und 15. September 2023 im Kloster Wettenhausen, organisiert vom Historischen Verein Günzburg, dem Institut für Bayerische Geschichte der Universität München und dem Stadtarchiv Günzburg, will nun der Frage auf den Grund gehen, wie man sich das Leben in und um die zahlreichen Bauwerke eigentlich vorzustellen hat. Dabei geht es laut Pressemitteilung unter anderem um Medizin und Gesundheit, Kleidung, Bildungsmöglichkeiten, Musik oder Volksfrömmigkeit. „Die Tagung soll Perspektiven aufzeigen, wie aktuelle Forschungsdiskussionen für unsere Region angewendet werden können“, erklärt Markus Müller von der Universität München. Zusammen mit dem Günzburger Stadtarchivar und Museumsleiter Raphael Gerhardt hat er die Tagung konzipiert.

Öffentliche Podiumsdiskussion im Kloster Wettenhausen

Am Donnerstag, 14. September um 18.30 Uhr widmet sich eine öffentliche Podiumsdiskussion der Frage, welche Rolle das barocke Erbe der Region auch künftig im Tourismus spielen soll und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Es diskutieren Dekan Klaus Bucher, Hubert Hafner als Geschäftsführer der Kloster Wettenhausen gGmbH, Simone Hartmann vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und Professor Martin Knoll von der Universität Salzburg. Der Eintritt zur Podiumsdiskussion mit anschließendem Empfang durch den Landkreis Günzburg ist frei.

Die wissenschaftliche Tagung ist für alle Interessierten geöffnet. Anmelden kann man sich bis spätestens 11. September unter 08221/38828 oder museum@rathaus.guenzburg.de. Das vollständige Tagungsprogramm ist unter www.guenzburg.de/museum zu finden. (AZ)