Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Tiny-Häuser im Landkreis: Wie die Kommunen diese Wohnform bewerten

Plus Wie groß ist das Interesse der Bevölkerung im Landkreis Günzburg überhaupt nach Mini-Häusern? Die Kommunen sind bei dieser Wohnform teils zwiegespalten.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Die Zeit wird es zeigen. Mit dieser Aussage sind sich die meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Landkreis Günzburg einig, erkundigt man sich nach der Nachfrage nach einer bestimmten Wohnform in der Region. Wie berichtet, gibt es im Landkreis bereits Kommunen, in denen sogenannten Tiny-Häuser stehen. Das sind kleine Häuser, in der Regel nicht größer als 55 Quadratmeter – entweder stehen sie fest am Boden, oder lassen sich mit einem Anhänger transportieren. Eine Unterform davon wird Mobile Home oder eben mobiles Zuhause genannt, diese kleinen Wohneinheiten sind auf Rädern. Wie argumentieren die Städte und Gemeinden im Landkreis für oder gegen die Genehmigung solcher Wohnformen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen