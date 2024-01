Vor allem beim Wohnen suchen Betroffene die Hilfe der Kartei der Not

Das Leserhilfswerk Kartei der Not unterstützt seit 1965 Menschen, die unverschuldet in Not geraten. Auch im Kreis Günzburg ist die Hilfe gefragt.

Sie musizieren, sie basteln, oder stemmen gleich ein Großprojekt wie den Lions-Adventskalender: Die Zahl der Menschen, die sich im Kreis Günzburg für die Kartei der Not einsetzen, und die Spendenbereitschaft für das Leserhilfswerk unserer Zeitung, ist traditionell groß. Ganz besonders im von Krisen und Kriegen überschatteten Jahr 2023 war diese Unterstützung wichtig - auch vor Ort im Kreis Günzburg konnte so Menschen geholfen werden, die unverschuldet in Not geraten sind.

Seit 1965 ist genau das die Aufgabe der Kartei der Not. Unverschuldet in Not geraten – das kann schnell passieren und jede und jeden treffen. Krankheit, Behinderung, Unfall oder der Verlust der Arbeit sind nur einige Beispiele dafür. Die Inflation, die Energiekrise und die schwierige Wohnungsmarktlage haben im vergangenen Jahr die Lebensunterhaltskosten immens steigen lassen. Alleinerziehende, Rentner oder Familien konnten so schneller in eine Notlage geraten.

Fast 100 Hilfeanfragen im Kreis Günzburg bei der Kartei der Not

Das machte sich auch bei den Anfragen bemerkbar, die mein Leserhilfswerk gelandet sind. Im Verbreitungsgebiet der Redaktion sind im vergangenen Jahr fast 100 Hilfeanfragen eingegangen. Insgesamt konnte die Kartei der Not 438 Menschen mit über 111.000 Euro helfen. Rund 440 Spender aus dem Redaktionsbereich halfen dabei. Die größten Einzelspenden kamen von Erhardt Markisenbau und dem Lions-Hilfswerk Günzburg/Schwaben, das mit seinem Lions-Adventskalender jedes Jahr nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner erfreut, sondern auch die Kartei der Not großzügig unterstützt.

Arnd Hansen, der Geschäftsführer der Kartei der Not, betont, wie wichtig alle Spenden, ganz unabhängig von der Höhe, für den Gesamterfolg sind. „Als Leserhilfswerk stehen wir getreu dem Motto ‚Gemeinsam geht's‘ für schnelle und unbürokratische Hilfe. Das ist aktuell umso mehr nötig, denn steigende Preise für Lebensmittel und vor allem Strom und Heizung verschärfen Notlagen wie Krankheit, Behinderung, Tod eines nahen Angehörigen oder andere Schicksalsschläge. Deshalb sind wir sehr froh, dass uns viele treue Spender, sowohl privat als auch aus Vereinen, Firmen und Behörden unterstützen, damit wir hier helfen können. Vielen Dank dafür!“

Hier konnte die Kartei der Not im Kreis Günzburg helfen

Die Hilfeanfragen kamen in 26 Fällen aus Familien mit gesamt 45 betroffenen Kindern. In 24 von 26 Fällen war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen. Insgesamt achtmal konnte die Kartei der Not Menschen mit Behinderung neben einer Erholungsmaßnahme auch die Mobilität der Menschen bezuschussen. Zweimal wurde bei der Beschaffung eines Fahrzeugs geholfen, aber auch ein E-Bike, ein Kinderfahrrad und die Reparatur eines Fahrzeugs wurden unterstützt. In sechs Fällen ging eine Beihilfe an von Behinderung betroffene Familien, um etwa gemeinsam einen Ausflug oder Zoobesuch machen zu können. Auch die Kosten der Gesundheit und der Hilfsmittel wurden achtmal unterstützt, viermal betraf es die Beschaffung einer Brille.

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich auch 2023 wieder um das Wohnen. So half die Kartei der Not 23-mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Das entspricht 22 Prozent aller Anträge im Redaktionsbereich. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung oder Einrichtung wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank, Herd oder ein Bett mit Matratze nötig. In vier Fällen unterstützte das Leserhilfswerk akut den Lebensunterhalt, etwa Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel oder Babybedarf.

Seit 2009 unterstützt die Kartei der Not "Günzburg packt's"

Insgesamt 13-mal zahlte die Kartei der Not Notfallhilfen an verschiedene Beratungsstellen aus. So konnten diese rund 128 Menschen ohne aktuell verfügbares Einkommen mit kleinen Beträgen von bis zu 50 Euro beistehen bei akuten Alltagsbedarfen wie Lebensmittel, Hygieneartikel, Unterwäsche, Rezeptkosten oder Kinderbedarfen. Die Kartei der Not hat dieses Jahr der Ökumenischen Sozialstation Günzburg mit einer Ausstattung der Tagespflege und einem rollstuhlgerechten Auto geholfen. Seit 2009 fördert die Kartei der Not auch die Aktion „Günzburg packt's“ mit 50 Prozent der Kosten für Lebensmittel, bei der die Malteser alten einsamen Menschen Carepakte nach Hause brachten und dort nach dem Rechten sahen.