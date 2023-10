Welche Besonderheiten es bei der Landtagswahl im Kreis Günzburg gab

Plus Die ersten Ergebnisse lagen in Waldstetten vor, die letzten Zahlen kamen aus Günzburg. Nicht jede Direktkandidatin konnte von ihrem Heimvorteil profitieren.

Am Wahlabend dreht sich alles um sie: Zahlen. Kandidaten, Parteimitglieder und Otto-Normal-Wähler verfolgen mehr oder weniger interessiert die einzelnen Zwischenstände und Meldungen. Wir haben uns das Zahlenmaterial zu später Stunde am Sonntag einmal genauer angesehen und einige Auffälligkeiten herausgesucht.

Die Schnellsten