Winter ade: Hier finden Funkenfeuer im Kreis Günzburg statt

Der Fasching ist vorbei, der Winter auch: Mit Feuer und Flamme wird die kalte Jahreszeit vertrieben. Ein Überblick über die Termine im Landkreis Günzburg.

Nach dem Kehraus stehen traditionell die Scheiben- und Funkenfeuer in der Region an. Sie sollen dem Winter endgültig den Garaus machen und den nahenden Frühling willkommen heißen. Am kommenden Wochenende werden im Landkreis Günzburg zahlreiche Feuer entzündet. Die Termine im Überblick.

Breitenthal

Das diesjährige Scheibenfeuer wird am Samstag, 17. Februar, entzündet. Treffpunkt für den Fackelzug ist um 18 Uhr bei der ehemaligen Sparkasse. Brennmaterial kann am Freitag ab 14 Uhr und Samstag ab 10 Uhr angeliefert werden - allerdings nur unbehandeltes Holz und Christbäume ohne Lametta. Die Feuerwehr Breitenthal organisiert das Scheibenfeuer.

Burgau

Das Funkenfeuer wird am Samstag, 17. Februar, um 17.30 Uhr auf dem Gelände am Bauhof entzündet.

Burtenbach

Am Samstag, 17. Februar, um 18 Uhr findet beim Wiedenbauersee am Inneren Krautgartenweg das Funkenfeuer der Jugendfeuerwehr statt.

Ellzee

Die Jugendfeuerwehr Ellzee veranstaltet am Samstag, 17. Februar, ab 18 Uhr das Scheibenfeuer. In Stoffenried startet die Landjugend das Scheibenfeuer ab 18.30 Uhr.

Günzburg

Am Sonntag, 18. Februar findet ab 18 Uhr das Funkenfeuer in der Kernstadt statt. Treffpunkt ist an der Trachtenhütte mit Fackel-Umzug an den Schopfelerberg. Der Verein zur Pflege des Brauchtums organisiert das Funkenfeuer mit Essens- und Getränkestand.

Ichenhausen

Am Samstag, 17. Februar findet bei Einbruch der Dämmerung das diesjährige Scheibenfeuer beim Damhirschgehege in Hochwang statt. Am Samstagvormittag ab 10 Uhr können unbehandeltes Holz und Christbäume am Platz des Scheibenfeuers abgegeben werden.

Jettingen-Scheppach

Die Freiwillige Feuerwehr Jettingen veranstaltet ihr Funkenfeuer am Samstag, 17. Februar. Die vom St. Martins Kindergarten gesammelten Weihnachtsbäume werden hier mit verwendet. Die Funkenhexe, welche den Winter darstellen soll, wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt, damit der Frühling einziehen kann. Beginn ist um 18 Uhr auf dem Volksfestplatz (Wettenhauser Straße). Die Kinder vom St. Martins Kindergarten werden mit Liedern die Veranstaltung eröffnen. Danach wird das Feuer entzündet.

Kammeltal

In der Gemeinde Kammeltal sind am Samstag, 17. Februar die Feuerwehren Unterrohr, Behlingen-Ried und Goldbach-Hartberg für die Scheibenfeuer zuständig.

Krumbach

In Krumbach veranstalten die St. Georgs Pfadfinder am Samstag, 17. Februar, das Scheibenfeuer auf dem Demeterberg. Um 18.30 Uhr ist Treffpunkt beim Gasthof Munding. Um 18.45 Uhr geht ein Fackelzug hoch zum Demeterberg, wo um 19 Uhr das Scheibenfeuer angezündet wird.

Leipheim

Das Funkenfeuer der Güssenschützen findet am Samstag, 17. Februar statt. Treffpunkt und Aufstellen zum Fackelzug ist um 18 Uhr im Schlosshof, gegen 18.30 Uhr setzt sich der Fackelzug, begleitet von den Gassaheul'r, in Bewegung. Entzündet wird der Funken auf dem Schaustellerplatz des Kinderfestplatzes an der Donau gegen 19 Uhr.

Neuburg

Die Traktor- und Oldtimerfreunde organisieren das Scheibenfeuer in Langenhaslach am Samstag, 17. Februar. Um 18 Uhr startet die Fackelwanderung mit Musikalischer Begleitung vom Kirchplatz zum Scheibenfeuer, das Feuer wird dann um 18.30 Uhr entzündet. Material für das Scheibenfeuer kann am Freitag, 16. Februar, von 14 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 15 Uhr angeliefert werden. Es wird nur unbehandeltes Holz angenommen.

In Halbertshofen kümmern sich die Maibaumfreunde Halbertshofen um den Funken, der am Samstag, 17. Februar, bei Einbruch der Dunkelheit (etwa 18 Uhr) auf dem Gugeler entzündet wird.

Um das Scheibenfeuer in Edelstetten kümmern sich die Angel- und Naturfreunde Edelstetten. Das Scheibenfeuer findet am Samstag, 17. Februar, Richtung Weiherweg, 100 Meter südlich der Hofstelle von Georg Thoma statt. Der Fackelzug startet um 18.30 Uhr zwischen Gasthof Bischof und Bäckerei Miller, gegen 19.15 Uhr soll gemeinsam das Scheibenfeuer angezündet werden. Sie Blaskapelle des MV Edelstetten spielt zudem noch auf.

Beim Fahrerheim in Höselhurst wird am Samstag, 17. Februar, ab etwa 19 Uhr ebenfalls das Scheibenfeuer brennen.

Niederraunau

Am Samstag, 17. Februar, organisiert die Jugendgruppe Niederraunau das Scheibenfeuer auf dem Mühlberg. Der Fackelzug wird um 19 Uhr am Jugendheim Niederraunau loslaufen. Etwa um 19.15 Uhr soll dann das Feuer entzündet werden. Am Vormittag ab 8 Uhr sammelt die Jugendgruppe im Ort trockene pflanzliche Stoffe und unbehandeltes Holz für das Feuer ein, die am Straßenrand platziert werden können.

Offingen

Das Funkenfeuer in Offingen am Samstag, 17. Februar, liegt in den Händen der Offonia. Beginn ist um 18 Uhr.

Rettenbach

Das Funkenfeuer in Rettenbach wird am Samstag, 17. Februar auf dem Gelände am Ortseingang gegenüber der Firma Reflexa entzündet. Beginn ist um 18 Uhr und der CCH ist der Veranstalter.

Waltenhausen

Am Samstag, 17. Februar findet das Scheibenfeuer in Weiler statt. Der Treffpunkt hierzu ist ab 18.30 Uhr am Feuerwehrhaus Weiler. Abmarsch des Fackelzuges ist um 18.45 Uhr. Der Fackelzug wird durch die Waltenhauser Musikanten begleitet. Die Anlieferung von (unbehandeltem) Brennmaterial ist am 17. Februar in der Zeit von 10.30 bis 14 Uhr in der „ehemaligen Schutte“ Weiler möglich. (AZ)