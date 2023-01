Fahnder stoppen Auto voller Elektronikartikel auf A8 bei Leipheim

Auf der A8 bei Leipheim wird ein Auto kontrolliert, darin sind originalverpackte Waren im Wert von Tausenden Euro. Der Fahrer ist wegen Diebstahldelikten polizeibekannt.

Am Mittwochnachmittag fiel den Schleierfahndern der Verkehrspolizei Neu-Ulm ein Auto mit rumänischer Zulassung auf, das auf der A8 in Richtung München fuhr. Bei der Kontrolle an der Tank- und Rastanlage Leipheim stellte sich heraus, dass die Fahnder den richtigen Riecher hatten: Der 31-jährige rumänische Fahrer war bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten. Bei der Überprüfung seines Fahrzeugs konnten laut Polizei mehrere originalverpackte Elektronikartikel wie Laptops, Spielekonsolen, Tablets, Mobiltelefone, aber auch Parfüm und Kleidungsartikel aufgefunden werden, an denen noch die Preisschilder angebracht waren.

Für diese Artikel konnte der Mann keine Belege vorlegen, im Gespräch gab er an, dass er alles bar gekauft habe. Die sichergestellten Gegenstände haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Alle Gegenstände werden einer weiteren Überprüfung unterzogen. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellten die Beamten noch fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand und falsche Kennzeichen angebracht waren. Den Rumänen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. (AZ)