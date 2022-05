Kontrollen auf der A8 bei Leipheim: Lkw-Fahrer 16 Stunden ohne Pause am Steuer

Die Verkehrspolizei kontrolliert an der Tank- und Rastanlage Leipheim den Schwerverkehr: Dabei gibt es mehrere Verstöße, unter anderem wegen Fahrzeiten und Überladung.

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm hat am Montag in der Zeit von 18 bis 23 Uhr an der Tank- und Rastanlage Leipheim den Schwerverkehr kontrolliert. Hier überprüften die Spezialisten des Schwerverkehrstrupps der VPI Neu-Ulm und des Gefahrguttrupps der APS Memmingen viele Lkw. So traten laut Angaben der Polizei bei einem 43-jährigen türkischen Fahrer einer bulgarischen Spedition Ungereimtheiten auf. Angeblich war noch ein zweiter Fahrer beschäftigt gewesen, der jedoch schon ausgestiegen sei. Bei der Durchsuchung des Lkw fanden die Beamtinnen und Beamten dann die zweite Fahrerkarte mit einem anderen Namen, die jedoch der 43-Jährige immer dann benutzte, wenn auf seiner Fahrerkarte Ruhezeit fällig gewesen wäre.

Somit hatte der Fahrer bis zu 16 Stunden pro Tag am Steuer verbracht und nur Ruhezeiten von maximal drei bis vier Stunden eingelegt. Da die Firma schon des Öfteren mit solchen Verstößen auffällig war, so teilt es die Polizei mit, ordneten die Beamten sowohl beim Fahrer als auch beim Unternehmer eine Sicherheitsleistung in einem hohen vierstelligen Betrag an. Die Weiterfahrt darf erst erfolgen, wenn diese Sicherheitsleistung für das zu erwartende Bußgeldverfahren bezahlt wird. Zudem musste der Fahrer seine dringend notwendige Ruhezeit einbringen.

Kontrolle in Leipheim: Ein anderer Transporter aus Polen ist überladen

Bei der Kontrolle eines slowenischen Lastzugs stellten die Beamten bei der Überprüfung des digitalen Kontrollgeräts fest, dass der 45-jährige serbische Fahrer mehrmals gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hat. Auch hier mussten der Fahrer und Halter eine Sicherheitsleistung für das Bußgeldverfahren in Höhe von jeweils knapp 1000 Euro bezahlen.

Bei einem weiteren slowenischen Lkw und dessen kosovarischem Fahrer wurde festgestellt, dass der vorgeschriebene Unternehmerdownload des digitalen Kontrollgeräts nicht durchgeführt wurde. Auch hier erwartet der Firmenbesitzer eine Bußgeldanzeige.

Weiter stellten die Beamten bei einem polnischen Kleintransporter eine erhebliche Überladung fest. Der Kleintransporter war um 33 Prozent überladen. Bis zur Umladung auf das erlaubte Gewicht konnte der 25-jährige ukrainische Fahrer seine Fahrt nicht fortsetzen. Zudem mussten er und der verantwortliche Halter jeweils eine Sicherheitsleistung für das Bußgeldverfahren in Höhe von knapp 500 Euro vor Ort bezahlen. (AZ)