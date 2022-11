Polizei stoppt Fahrt von Sprinter ohne Frachtpapiere auf der A8

Ohne gültige Frachtpapiere war ein litauischer Sattelzug auf der A8 unterwegs, um Waren über die Grenze zu transportieren. Die Polizei ahndete den Verstoß bei einer Kontrolle.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrollierten am Dienstagabend auf der Tank- und Rastanlage Leipheim den Fahrer eines litauischen Sattelzuges. Laut Polizeiangaben wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass der 52-jährige Fahrer Teile der Frachtdokumente nicht mit sich führte. Nachdem diese durch die Mitarbeiter der Firma an die Kontrollbeamten übermittelt wurden, stellte sich zudem heraus, dass er sein Fahrzeug im sogenannten Kabotageverkehr führte, für welche er die entsprechenden Genehmigungen für die grenzüberschreitende Güterbeförderung nicht vorweisen konnte. Aufgrund des Verstoßes musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich hinterlegen, um seine Fahrt fortsetzen zu dürfen.

Polizei ahndet unerlaubte Personenbeförderung auf der A8

Bereits am Dienstagvormittag hat die Autobahnpolizei Günzburg auf der A8 einen Kleintransporter mit ausländischem Kennzeichen kontrolliert. Laut Polizeiangaben befanden sich in dem Fahrzeug mehrere Personen. Wie sich vor Ort herausstellte, beförderte der 44-jährige Fahrer die Personen gewerblich von Deutschland nach Südosteuropa, ohne die dafür erforderlichen Genehmigungen zu besitzen. Der 44-jährige Mann musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe bezahlen. (AZ)