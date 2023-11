SUV-Fahrer provoziert Unfall auf der A8

Der Fahrer eines SUVs drängelte hinter einem Pkw-Fahrer, nötigte ihn zu einem Bremsmanöver und verursachte damit schließlich einen Unfall. Wer hat etwas gesehen?

Am Montagnachmittag hat sich auf der BAB 8 Richtung München bei Leipheim ein absichtlich herbeigeführter Verkehrsunfall ereignet. Das berichtet die Polizei. Ein 63-Jähriger überholte demnach mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen einen Lkw. Ein deutlich schnellerer, nachfolgender Pkw nötigte den 63-Jährigen mittels Lichthupe, den Fahrstreifen freizumachen. Hierbei fuhr der unbekannte dunkle SUV-Fahrer auch so nah auf, dass der Genötigte nur noch den oberen Teil der Motorhaube im Rückspiegel sehen konnte. Nach dem Überholvorgang fuhr der Drängler nach Angaben der Polizei neben den Vorausfahrenden, zeigte ihm den Mittelfinger und lenkte ruckartig nach rechts, was den 63-Jährigen zu einem Brems- und Ausweichmanöver zwang. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer setzte sich mit seinem Pkw vor den 63-Jährigen und bremste laut Polizei so stark ab, dass sich die Geschwindigkeit schlagartig um etwa 40 km/h reduzierte. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Geschädigte aus, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Betongleitwand. Anschließend kam er auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Der Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle. Der 63-Jährige wurde durch den Aufprall und das Auslösen des Seitenairbags leicht verletzt. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Verkehrspolizei Günzburg auf etwa 20.000 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung war bisher erfolglos. Die Verkehrspolizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen zu Tat und Täter unter der Telefonnummer 08221 9190. (AZ)