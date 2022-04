Zoll beschlagnahmt Dackelwelpen aus Moldawien auf A8 bei Leipheim

Drei kleine Dackel wurden von den Zollbeamten bei einer Kontrolle an der A8 bei Leipheim in einer Box gefunden. Die Welpen sollten nach Frankreich gebracht werden.

Im Rahmen einer zollrechtlichen Kontrolle der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamts Augsburg sind am vergangenen Mittwoch auf der A8 bei der Anschlussstelle Leipheim drei Dackelwelpen in einem Kleintransporter mit moldawischer Zulassung im Fahrgastraum in einer Transportbox gefunden worden.

Der Zoll informierte sofort das zuständige Veterinäramt des Landkreises Günzburg. Die Welpen hatten gemäß den mitgeführten Heimtierausweisen weder die zur Einreise notwendige Tollwutimpfung erhalten, noch waren sie gechipt. So berichtet es das Hauptzollamt Augsburg.

Veterinäramt in Günzburg ordnet Quarantäne für Hundewelpen an

Die Reise der Dackelwelpen stellt einen Verstoß gegen die Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung dar. Der moldawische Staatsangehörige erklärte auf Befragen durch die Beamten, dass er die Welpen von Moldawien nach Frankreich transportieren wollte. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung eingeleitet und eine Strafe in Höhe von 2100 Euro festgesetzt. Das Veterinäramt des Landkreises Günzburg ordnete für die Hunde amtliche Quarantäne an. (AZ)