Böller auf Motorhaube gelegt: 1000 Euro Schaden

Eine böse Neujahrsüberraschung erlebte ein Autobesitzer in Burgau: Eine unbekannte Person ließ auf seinem Auto einen Knaller explodieren.

Ein Autobesitzer hat sich an Neujahr bei der Polizei Burgau gemeldet und eine Sachbeschädigung aus der Silvesternacht angezeigt. Ein bisher unbekannter Täter hatte einen Böller auf die Motorhaube seines Fahrzeugs gelegt, der in der Rappenwörthstraße in Offingen geparkt war. Durch die Detonation entstand ein Lackschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei Burgau ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)