Offingen

06:00 Uhr

Coworking-Space geplant: Offinger Bahnhof als Mehrfunktionshaus?

Plus Erneut ging es im Marktgemeinderat um die künftige Nutzung des Gebäudes in Offingen. Für das Projekt könnte es sogar eine Förderung geben.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Besitzer des Offinger Bahnhofs ist der Markt Offingen. Ein Konzept, wie das Gebäude künftig genutzt werden könnte, gibt es jedoch nicht. Oder bald vielleicht doch? Man habe den Bahnhof seinerzeit erworben und behalte dadurch die Hand auf dem Gebäude, erinnerte Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD) bei der Sitzung des Marktgemeinderats am Montag.

Im Rahmen eines Seminars im vergangenen Jahr an der Schule für Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten entstand die Idee eines sogenannten Coworking-Space: den Bahnhof zu sanieren und darin Büro- und Besprechungsräume oder auch Raum für Vereine entstehen zu lassen. Im März waren entsprechende Abfrageschreiben an die Haushalte versandt worden, unklar war jedoch die weitere Vorgehensweise. Inzwischen gibt es das Förderprogramm „LandStation – Verknüpfte Mobilität in ländlichen Räumen“. Gefördert werden Projekte auf dem Land, die Mobilitätsstationen und Mehrfunktionshäuser kombinieren. In einer Konzeptionsphase werde die Erstellung eines Konzepts mit bis zu 75.000 Euro bei einem maximalen Förderanteil von 80 Prozent gefördert, so Wörz. Wenn man den Zuschlag für die darauffolgende Initialisierungsphase erhalte, liege die Förderquote ebenfalls bei 80 Prozent und bei maximal 200.000 Euro. Mit relativ geringen Eigenmitteln käme man einen großen Schritt weiter, je nachdem, in welche Richtung dies sein könnte. Zunächst gehe es darum, sich für das Programm zu bewerben.

