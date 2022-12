Drei Orchester begeistern das Offinger Publikum

Plus Beim Jahreskonzert des Musikvereins Lyra Offingen präsentieren sich auch die Bläserklasse und das Vororchester der Musikschule. Am Ende gibt es stürmischen Beifall.

Die Offinger Mindelhalle war so voll wie vermutlich seit Langem nicht mehr. „Musik verbindet ein Leben lang“, so lautete das Motto des Jahreskonzerts des Musikvereins Lyra Offingen. Noch zwei weitere Orchester standen auf der Bühne – mit ganz jungen, aber auch mit vielen älteren Musikerinnen und Musikern: das Vororchester der Musikschule Gundremmingen, Offingen und Rettenbach sowie die Lyra Bläserklasse für Erwachsene.