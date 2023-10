Offingen

06:00 Uhr

Heimatklänge aus Offingen gibt es ab sofort auf CD

Der Musikverein Lyra aus Offingen zählt rund 25 aktive Musikerinnen und Musiker, bei der letzten Probe waren es etwas weniger. In Kürze ist eine CD erhältlich, bei der weitere vier Orchester beteiligt waren. Für das Projekt gab es sogar eine Förderung. Vorne links: Dirigent Klaus Weiss. Daneben: David Strehle, der Vorsitzende des Musikvereins.

Plus Der Musikverein Lyra veröffentlicht mit rund 160 Musikerinnen und Musikern eine CD. Sogar einen eigenen Marsch gibt es. Wie es zu dem Projekt kam.

Von Peter Wieser

2022 hatte der Musikverein Lyra aus Offingen eine Bläserklasse für Erwachsene ins Leben gerufen. Zielgruppe waren ehemalige Musikerinnen und Musiker, bei denen aus familiären Gründen oder mangels Zeit das Musizieren in den Hintergrund gerückt war, vor allem aber auch Menschen, die nie die Möglichkeit hatten ein Instrument zu erlernen. „Es ist beachtlich, was in einem Jahr entstanden ist. Das kann sich sehen lassen“, erklärt Lyra-Dirigent Klaus Weiss, der damals die Initiative zu dem Projekt ergriffen hatte. Im Rahmen des Förderprogramms „Impuls“ des Bundesmusikverbands Chor und Orchester (BMCO) hatte es einen Zuschuss, unter anderem für das Beschaffen von Instrumenten und Noten, gegeben. Ziel war die Förderung der Laienmusik auf dem Land.

Jetzt gibt es eine CD, auf der nicht nur der Musikverein Lyra, sondern vier weitere Orchester mitgewirkt haben: die Jugendkapelle und das Vororchester der Musikschule Gundremmingen, Offingen, Rettenbach, die Bläserklasse sowie der Fanfarenzug der Faschingsgesellschaft Offonia. „Wir wollten noch etwas Weiteres machen, was die Musik und deren Qualität fördert“, fährt Weiss fort. Dann sei die Idee entstanden, eine CD zu veröffentlichen. Ende vergangenen Jahres habe man kurz vor Ablauf des Förderprogramms einen zweiten Antrag gestellt. Im März sei dann die Zusage gekommen. Lyra-Vorsitzender David Strehle fügt hinzu: Wenn man Offingen instrumental präsentieren wolle, dann müsse das mit allen Orchestern des Marktes geschehen.

