Lastwagen fährt Gartenzaun an

Vermutlich beim Wenden ist ein Lkw in Offingen gegen einen Zaun geprallt und hat diesen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Ein vermutlich wendender Lastwagen ist am Montagvormittag in Offingen gegen einen Gartenzaun gestoßen. Der Unfall passierte gegen 11 Uhr in der Hermannstraße, dabei wurde der Metallzaun beschädigt. Die Kosten für die Reparatur schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Beamten der Polizei Burgau ermitteln wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Anwohner, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)