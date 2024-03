Offingen

vor 48 Min.

Mülleimer am Offinger Bahnhof brennt

Ein Mülleimer am Bahnsteig in Offingen steht mitten in der Nacht in Flammen. Die Feuerwehr rückt zum Einsatz aus.

Der Polizei Burgau ist am Dienstag kurz nach Mitternacht gemeldet worden, dass ein Mülleimer am westlichen Bahnsteig des Offinger Bahnhofs brennt. Die Feuerwehr Offingen rückte daraufhin mit zehn Einsatzkräften an und löschte den Brand. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. (AZ)

