Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in Offingen

Ein Jugendlicher hat auf einem Kinderspielplatz in der Birkenstraße in Offingen randaliert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizeiinspektion Burgau am Samstagmittag einen Randalierer in der Birkenstraße in Offingen mit. Der junge Mann riss laut Polizeiangaben eine Holzlatte von einer Sitzbank des dortigen Kinderspielplatzes heraus und warf die Bank anschließend um.

Die Polizei in Burgau sucht nach Zeugen

Noch vor dem Eintreffen der Streife flüchtete der Mann mit einem roten Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Polizei in Burgau beschreibt den Täter wie folgt: Er ist etwa 15 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke, auf der ein schwarzes Muster zu sehen war. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Burgau unter Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)