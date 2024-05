E-Bikefahrer stürzt am 1. Mai mit mehr als 1,5 Promille

Ein 43-jähriger E-Bikefahrer ist auf dem Radweg in Richtung Günzburg unterwegs, dann stürzt er. Er wird ins Krankenhaus gebracht und bekommt eine Anzeige.

Ein 43-jähriger E-Bikefahrer ist am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr auf dem Radweg von Offingen in Richtung Günzburg unterwegs gewesen. Auf Höhe der Abzweigung nach Rettenbach stürzte er laut Bericht der Burgauer Polizei alleinbeteiligt von seinem E-Bike. Dabei verletzte er sich leicht. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellte die Streife der Polizeiinspektion Alkoholgeruch sowie Ausfallerscheinungen bei dem 43-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,5 Promille. Die Beamten ordneten deshalb eine Blutentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Zur Behandlung seiner Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Mann in ein Krankenhaus. (AZ)