Arbeitssieg zum Auftakt

Wie Bubesheim zum verdienten Erfolg in Glött kommt

Von Uli Anhofer

Der erste Bubesheimer Auftritt in dieser Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Nord war nicht glanzvoll, aber in Ordnung. Im Resultat ergab das gestern Abend einen den Verlauf der Partie korrekt spiegelnden 2:1-Erfolg bei der SSV Glött.

Bereits die knappe Halbzeitführung der Gäste ging in Ordnung; Bubesheim hatte einfach mehr Spielanteile. Allerdings besaßen die Glötter die erste Chance der Partie. Dominik Wohnlich zielte aus 20 Metern knapp am Tor vorbei (3.). Die Gäste beeindruckte das nicht nachhaltig. Sie spielten nach vorne und gingen auch bald in Führung. Ein genialer 40-Meter-Pass des Neu-Bubesheimers Mario Lacic (er kam aus der Reserve der Ulmer Spatzen) landete bei Julian Schmid, der nahm den Ball an und schob ihn an Torwart Dominik Trenker vorbei ins Netz (14.). Anschließend war Bubesheim am Drücker, ein zweiter Treffer aber gelang dem Team um Spielertrainer Marvin Länge nicht. Tanay Demir rutschte nach einer schönen Hereingabe am Ball vorbei und einen schönen Schuss von Schmid wehrte Trenker mit der Faust ab. Schließlich nahm der aufgerückte Außenverteidiger Nico Lonsinger den Ball nach einer Flanke volley, schoss ihn aber zwei Meter über den Querbalken.

Einmal allerdings wurde es auch ernsthaft gefährlich für die Gäste. Ein kurze Zeit lang stimmte es nicht im Mittelfeld des SCB, Glött gewann die Zweikämpfe und als der Ball aus einer dieser Situationen bei Mehmet Ali Taner landete, fackelte der nicht lange – traf aber aus zwölf Metern das Tor nicht (28.).

Zur zweiten Halbzeit kam Glött besser zurück. Lohn der Bemühungen war der Ausgleichstreffer durch André Daferner, der den Ball nach schönem Spielzug aus spitzem Winkel sehenswert ins Netz wuchtete (58.).

Der Treffer verlieh aber nicht dem Gastgeber Flügel, sondern spornte die Bubesheimer an. Zunächst erreichte eine präzise Flanke von Demir den frei stehenden Schmid, der aus zwölf Metern abzog, aber an Trenker scheiterte (65.). Eine Minute später trafen die Gäste. Länge schickte Demir auf die Reise, der legte den Ball von der Torauslinie zurück in die Mitte und Hakan Polat zielte aus zehn Metern direkt ins Glück.

Glött warf nun alles nach vorn, aber es kam nichts Zwingendes dabei heraus. Stattdessen gab’s noch einen viel versprechenden Konter der Bubesheimer, doch statt in der Mitte den wesentlich besser postierten Esse Akpaloo zu bedienen, schoss Schmid selbst und verfehlte das Gehäuse (86.).

Kurz vor Schluss handelte sich der Glötter Matthias Berndl gelb-rot ein. Die erste Verwarnung hatte er für ein Foulspiel kassiert, nun reklamierte er gar nicht zu Unrecht, aber vehement Zeitspiel seitens der Gäste – und Schiedsrichter Tobias Jehle schickte ihn runter.

SSV Glött Trenker – Krist, Berndl, Taner (82. Waidele), Wohnlich (77. Strehle), Daferner, Stamatiou, Anger, Mielke (68. Rolle), Schrettle, Schwarzfischer

SC Bubesheim Zeiser – Lacic, Schäfer, Länge, Ta. Demir, Lonsinger, Polat, Schnell, Akpaloo, Cevik, Schmid

Schiedsrichter Jehle (SSV Bobingen)

Tore 0:1 Schmid (14.), 1:1 Daferner (58.), 1:2 Polat (66.)

Gelb-rot Berndl, Glött (90.+2)

Zuschauer 200

