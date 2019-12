12.12.2019

Medaillenflut für Kampfsportler

Sechs bayerische Titel gehen in die Region

Mit 20 Kämpfern aus den Sportschulen Sonner und Gürel in Günzburg sowie Kayahan in Giengen haben Sportler des TC Donau-Lech-Iller an den bayerischen Meisterschaften im Taekwondo-Vollkontakt teilgenommen. Insgesamt waren in Pfaffenhofen/Ilm 262 Sportler aus 39 Vereinen am Start. Die Landesmeisterschaft bildet den Abschluss des Turnierjahres für die Wettkämpfer. Die Sportler aus der Region waren optimal vorbereitet und konnten auch in fast allen Kämpfen dominieren. Mit 18 Medaillenplätzen bewiesen die Kämpfer ihren hohen Leistungsstand im Landesverband der Bayerischen Taekwondo-Union (BTU).

Die neuen bayerischen Meister im Vollkontakt sind Enes Ali Gürel, Irem Elvida Gürel, Zeynep Tekyildirim, Masai Steinbach, Francesco Violante und Michael Keller. Bayerische Vizemeister wurden Ibrahim Özdemir, Giulliano Steinbach, Melanie Nloga Kaldjob, Paul Ger, Tuana Kayahan, Sophia Keller, Sophia Hiemann und Martin Backscheyer. Bronze ging an: Dominik Janosi, Kenan Taha Ilbasi, Marius Rene Urbanski und Georgio Steinbach.

Dank dieser Medaillenflut belegte der TC Donau-Lech-Iller in der Mannschaftswertung unter allen 39 Vereinen den respektablen zweiten Platz. (zg)

Themen folgen