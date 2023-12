Eishockey

vor 41 Min.

Aufholjagd ohne Ertrag: Burgauer Eisbären verlieren in Germering

Plus Nach einem 0:4-Rückstand kommen die Burgauer Eisbären auswärts in Germering zurück und ziehen in der Schlussphase doch noch den Kürzeren.

Von Uli Anhofer

Eine Aufholjagd ohne Happy End lieferte Eishockey-Landesligist ESV Burgau beim Gastspiel in Germering ab. Nach einem deutlichen 0:4-Rückstand im ersten Drittel kamen die Eisbären zurück und konnten vor 262 Zuschauern bis zur 55. Minute auf 4:4 ausgleichen. In den letzten Sekunden der Partie fingen sich die Burgauer aber dann noch zwei Gegentore ein und verloren schließlich mit 4:6 (0:4/0:2/2:2).

Halusa musste kurzfristig auf Petr Ceslik verzichten

Nach dieser Pleite verloren die Markgräfler auch die Tabellenführung der Landesliga Gruppe A. Denn zeitgleich zur Burgauer Niederlage gewann der ERC Sonthofen sein Spiel gegen den EV Pfronten mit 5:3 und zog damit an den Nordschwaben vorbei. Die Markgräfler boten im Germeringer Polarium 16 Akteure auf. Im Tor stand Philipp Schnierstein, als Ersatztorhüter stand Benedict Schaller im Kader.

