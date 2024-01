Eishockey

25.01.2024

Bleibt der ESV Burgau Spitzenreiter in der Eishockey-Landesliga?

Plus Das anstehende Eishockey-Match in Sonthofen lässt den Puls der Burgauer wieder höher schlagen. Warum im Heimspiel am Sonntag hunderte rote Herzen leuchten.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Noch fünfmal muss Eishockey-Landesligist ESV Burgau in der Hauptrunde aufs Eis. Am Wochenende stehen zwei Partien an. Am Freitagabend gastieren die Eisbären um 20 Uhr im Topspiel beim ERC Sonthofen und am Sonntag kommen die Pfronten Falcons an die Mindel. Spielbeginn ist dann um 18 Uhr. Die Begegnung gegen die Ostallgäuer steht unter dem Motto „Spiel der Herzen“. Bei der Partie gegen Pfronten soll die Burgauer Eishalle mit hunderten blinkenden roten Herzen zum Leuchten gebracht werden. Der an diesem Abend gesammelte Betrag soll dem „Bunten Kreis“ zugutekommen.

Spendenaktion mit dem Bunten Kreis im Eispalast

Der „Bunte Kreis“ ist eine gemeinnützige Organisation aus Augsburg, die es sich zur Aufgabe macht, schwerkranken Kindern und ihren Familien in der Region zu helfen und ihnen mit liebevoller und fachkundiger Begleitung zur Seite zu stehen. Und so können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Spendenaktion beteiligen: Vor Spielbeginn und während der ersten Drittelpause werden blinkende LED-Herzen im Eingangsbereich gegen eine Spende von mindestens drei Euro von den ESV-Nachwuchsspielern verteilt. Jeder Spender erhält dazu ein Los, mit dem tolle Preise gewonnen werden können. Die Auslosung der Tombola wird am Ende der zweiten Drittelpause stattfinden. Zudem wird der ESV Burgau zehn Prozent seiner Ticketeinnahmen an diesem Abend an den „Bunten Kreis“ spenden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen