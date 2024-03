Eishockey

18:13 Uhr

Das Landesliga-Finale winkt: Erster Matchball für den ESV Burgau

Plus Die Eisbären glauben, dass sie das 9:3 im Halbfinal-Heimspiel richtig bewerten. Und wenn's in Haßfurt schief geht, gibt es ja noch eine weitere Chance.

Von Uli Anhofer

An diesem Freitag ab 19.30 Uhr haben die Eisbären ihren ersten Matchball. Dann beginnt in der Haßfurter Eishalle das zweite Halbfinale der Meisterschaftsserie in der Eishockey-Landesliga zwischen den heimischen Hawks und dem ESV Burgau. Die Markgräfler haben das erste Spiel in der restlos ausverkauften Burgauer Eishalle 9:3 für sich entschieden und benötigen in der Best-of-Three-Serie nur noch einen Erfolg zum Einzug ins Aufstiegs-Finale.

In Reihen der Eisbären weiß man das am Ende doch recht deutliche Ergebnis richtig einzuschätzen. Das erste Drittel in Spiel eins der Halbfinal-Serie gewannen die Burgauer nur knapp 2:1, der Schlussabschnitt ging mit 1:2 sogar an die Haßfurter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen