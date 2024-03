Eishockey

vor 50 Min.

Der ESV Burgau will wieder für Gänsehautmomente sorgen

Nach seinem in Spiel eins verwandelten Penalty applaudiert David Zachar den großartig mitgehenden Fans im Eispalast zu Burgau. Die Kulisse könnte auch in Spiel drei den Ausschlag geben.

Plus Die Eisbären planen einen Heimsieg im dritten Finale - und dann die Aufstiegsparty in Waldkraiburg. Von der Bank aus fiebert einer mit, der lange verletzt war.

Von Jan Kubica





Wahnsinn, Teil drei: Inspiriert von der Chance auf einen wunderbaren sportlichen Erfolg und angespornt von seit Wochen völlig losgelösten Fans startet der ESV Burgau an diesem Gründonnerstag in das zweite Heimspiel des Play-off-Finales um die Landesliga-Meisterschaft. Die Partie gegen den EHC Waldkraiburg beginnt um 20 Uhr (Hallenöffnung: 18.45 Uhr). In der Serie steht es 1:1; drei Siege sind nötig, um den Titel zu holen und in die Bayernliga aufzusteigen. Nicht aktiv auf dem Eis dabei, aber trotzdem mittendrin wird einer sein, der die komplette Saison über noch kein Spiel bestreiten konnte.

