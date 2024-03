Eishockey

11:12 Uhr

Der ESV Burgau verliert - und darf weiter auf den Landesliga-Titel hoffen

Sven Gäbelein (hier in einer Szene aus dem ersten Finalspiel) erzielte in Waldkraiburg das Tor zum zwischenzeitlichen 2:3. Letztlich unterlag der ESV Burgau 2:4.

Plus Nach dem verdienten 2:4 beim EHC Waldkraiburg steht es in der Finalserie ausgeglichen 1:1. Das nächste Heimspiel der Eisbären steigt erneut in voller Hütte.

Von Jan Kubica

Sieben Play-off-Spiele hintereinander hat der ESV Burgau in den vergangenen Wochen gewonnen, nun hat es ihn zum ersten Mal erwischt. Im zweiten Spiel der Landesliga-Finalserie unterlagen die Eisbären beim EHC Waldkraiburg 2:4 (1:0, 0:3, 1:1). Das Resultat ging voll in Ordnung, da die Oberbayern diesmal das etwas entschlossenere und auch bessere Team stellten. In der Serie steht es jetzt ausgeglichen 1:1.

Drei Siege benötigt ein Team, um den Landesliga-Titel zu holen. Das nächste Spiel steigt am Gründonnerstag in Burgau - und es ist bereits ausverkauft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen