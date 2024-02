ESV Burgau Klassenbester in Landesliga: Play-off-Gegner noch unklar

Burgauer Eisbären beenden die Hauptrunde der Eishockey-Landesliga Süd als Spitzenreiter. Am Sonntag beginnt im Eispalast das Achtelfinale der Play-offs.

Der ESV Burgau hat die Hauptrunde der Eishockey-Landesliga der Gruppe A gewonnen. Die Eisbären haben nach 26 Partien 62 Zähler gesammelt. Auch der ERC Sonthofen kommt auf diese Punktzahl. Allerdings ist das Torverhältnis der Burgauer wesentlich besser.

Kann ESV aufsteigen? Wann die Play-offs der Burgauer Eisbären beginnen

Damit spielen die Eisbären am Sonntag um 18 Uhr das erste Achtelfinalspiel auf eigenem Eis. Gegner der Burgauer sind entweder der EV Moosburg oder der VER Selb. Beide Teams sind in der Landesligagruppe B punktgleich. Und beide Teams müssen am Freitagabend die Play-off-Teilnahme im Fernduell unter sich ausmachen. Moosburg spielt in Waldkirchen und Selb tritt beim schon abgestiegenen ESC Vilshofen an. Selb muss dabei auf einen Ausrutscher der Moosburger hoffen und die eigene Partie gewinnen. Denn das Torverhältnis spricht für das Team aus dem Landkreis Freising.

Eishockey: Diese Mannschaften haben sich für die Play-offs qualifiziert

Der Bayerische Eissport Verband (BEV) hat sechs der acht Achtelfinalspiele angesetzt. Wann der SC Reichersbeuern sein K.-o.-Spiel gegen die Bayreuth Tigers austragen wird, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest. Die Reichersbeurer, die in der Eisarena in Bad Tölz spielen, können am Sonntag nicht antreten, weil die Tölzer Löwen am Sonntagabend in der Oberliga gegen den SC Riessersee ran müssen. Bis auf die Partie der Eisbären stehen alle Achtelfinalspiele fest. Dabei kommt es zu folgenden Partien: EHC Waldkraiburg - ERSC Ottobrunn; ESC Haßfurt - EV Ravensburg; ERC Sonthofen - ESV Waldkirchen; SC Forst - EV Pegnitz; TSV Trostberg - EV Pfronten und Wanderers Germering - EHC Bad Aibling.

