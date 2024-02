Eishockey

17.02.2024

ESV Burgau vor Achtelfinale: „Wir werden keinen Gegner unterschätzen“

Plus Am Sonntag beginnen im Burgauer Eispalast die Play-offs. Die Eisbären sind in Topform. Wie ESV-Trainer Erwin Halusa den geänderten Spielmodus bewertet.

Von Uli Anhofer

Darauf fiebern die Burgauer Eishockeyspieler und ihre Fans seit Tagen hin: Am Sonntag um 18 Uhr wird es so richtig ernst für den ESV Burgau. Dann starten die Markgräfler im Burgauer Eispalast in die Play-offs der bayerischen Eishockey-Landesliga. Nach dem veränderten Modus gibt es in der Spielzeit 2023/24 erstmals schon ab dem Achtelfinale diese spannenden K.-o.-Duelle. Die Ausgangsposition der Eisbären könnte kaum besser sein.

Eisbären empfangen am Sonntag Tabellenachten der Landesliga-Gruppe B

Als Tabellenerster der Landesliga Gruppe A bekommen es die Markgräfler mit dem Tabellenachten der Gruppe B zu tun. Kleines Problem: Der Gegner der Burgauer stand erst am Freitagabend nach Redaktionsschluss fest. Entweder kommt der EV Moosburg oder der VER Selb zum ersten von maximal drei Duellen an die Mindel. Die beiden Teams stehen punktgleich auf Platz acht beziehungsweise neun der Landesliga-Gruppe B. Moosburg trat am Freitagabend in Waldkirchen an und Selb gab seine Visitenkarte beim schon abgestiegenen ESC Vilshofen ab.

